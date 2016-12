HELE LANDET: Færre familier er i år kommet hjem fra jul til endevendte boliger, der er tømt for værdier, end sidste år.

Læs også: Usædvanligt få juleindbrud i Nordjylland

I perioden fra 20. december til og med 24. december har politiet i år modtaget 464 anmeldelser om indbrud mod 704 sidste år. Det er et fald på 34,1 procent.

Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet.

Ser man alene på juledøgnet 24. december, er der også sket et fald fra 185 til 136 - eller et fald på 26,5 procent.

Det er stadig især nordsjællænderne, der har haft uønsket besøg i julen. Her er der foreløbig anmeldt 70 indbrud.

Bornholmerne, der traditionelt slipper nådigt og sidste år ikke havde et eneste indbrud i julen, må se den gode statistik ødelagt. Her har tyveknægte været på besøg i et enkelt hjem.

Erfaringen viser, at antallet af anmeldelser vil stige de kommende dage, når folk for alvor vender hjem fra juleferien. Alligevel glæder udviklingen politiet.

- Der tegner sig et billede af en jul, hvor langt færre er udsat for indbrud, og det er virkelig glædeligt, siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen, Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter i en pressemeddelelse.

- Men det er ærgerligt og en ubehagelig oplevelse at få ubudne gæster - og jeg opfordrer til, at man holder øje med sine naboers boliger, hvis de er væk i julen, fortsætter han.

/ritzau/