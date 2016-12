VENDSYSSEL: Seks-syv personbiler røg lørdag eftermiddag i grøften på motorvej E39, Hirtshalsmotorvejen, i løbet af en halv times tid.

Kraftige og meget pludselige haglbyger havde gjort motorvejen så glat, at en stribe bilister mistede kontrollen over deres køretøjer og gled i grøften.

Ingen personer kom noget alvorligt til, ifølge vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Striben af trafikuheld på E39 skete på strækningen mellem Vestbjerg og Brønderslev. Og uheldene skete i løbet af kort tid, fra omkring kl. 13 til 13.30.

De mange trafikuheld som følge af haglbygerne fik politiet til at advare bilisterne, både via trafikmeldinger i radio samt på Twitter.

- Sæt hastigheden ned, når der pludselig er kraftige haglbyger, siger vagtchef Henrik Beck fra politiet.

En bilist fortæller til Nordjyske, at der også var meget glat på motorvej E45 syd for Aalborg lørdag eftermiddag, hvor mindst to biler var tæt på at støde sammen, da den ene snurrede rundt på kørebanen.

Generelt har Nordjylland udsigt til et par juledage med blæsende og vådt vejr.