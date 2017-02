HJØRRING: Da det kom frem, at den siddende præsident i Gambia nægtede at gå af, selv om han havde tabt valget, var der næppe mange i Danmark, der tog synderlig notits. Men for 11 elever fra Hjørring Private Realskole (HPR) vendte det op og ned på tilværelsen for en stund. Deres 10. klasses studietur skulle nemlig være gået til lige netop Gambia, hvor den skulle havde stået på humanitært u-landsarbejde og besøg på lokale skoler i knap tre uger. Men man rejser selvfølgelig ikke ned til et land, hvor urolighederne ulmer.

Nu ville skæbnen dog, at Vendsyssel FF netop havde hentet Erik Rasmussen til Hjørring som ny leder for det sportslige udvalg. Erik Rasmussen er medejer af en professionel fodboldklub i Sierra Leone, og efter at have set de kummerlige forhold i det vestafrikanske land, blev han medstifter af den humanitære organisation FANT - Football for A New Tomorrow - som arbejder for et bedre liv til børn og unge i Sierra Leone. Erik Rasmussen kunne dermed bidrage med kontakt til en humanitær organisation samt et netværk, som det ellers havde været umuligt at få opbygget med så kort varsel. Turen til Afrika blev reddet på målstregen - nu med Sierra Leone i stedet for Gambia som destination.

Det oplyser HPR i en pressemeddelelse.

11 elever tager sammen med lærer Birthe Jakobsen og viceskoleleder Henrik Frand-Madsen til Sierra Leone 16. februar i 14 dage.