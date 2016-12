NORDJYLLAND: Danmarks Rederiforening ønsker at erstatte praktikløn med SU. Politikerne er positive.

Rederiforeningen kom allerede med en maritim uddannelsespakke til regeringens vækstteam i oktober, og én pointe overskygger de andre, ifølge direktør i Rederiforeningen, Anne Windfeldt Trolle.

- Den vigtigste pointe er, at de studerende skal kunne få SU i praktikperioden. Altså en rigtig praktikpladsgaranti. Det er vigtigt at fremhæve, at man på det danske arbejdsmarked generelt har været meget tøvende med at udstede garantier, så det er en ny måde at gøre tingene på, siger Anne Windfeldt Trolle til fagavisen Søfart.

Tanken bag forslaget er, at rederierne stiller 350 garanterede pladser til rådighed. Og at staten derimod hjælper med at finansiere pladserne via SU i praktikperioden på ét år.

Det vil i så fald være en nyskabelse på det danske arbejdsmarked, og det kan påvirke andre dele af den danske model, påpeger kritikerne. I dag får de kommende søofficerer løn af rederierne, som fra statens side bliver støttet med 80.000 om året pr. studerende.

- Med den nye model vil vi sikre, at der kommer nogen ud i den anden ende. Så håber vi, at alle 350 praktikpladser udfyldes, og at de studerende kommer igennem, siger Anne Windfeldt Trolle. Direktøren erkender samtidig, at optaget tidligere i højere grad har været styret af rederiernes behov.

- Sådan er det jo også i andre brancher. Rederierne optager som udgangspunkt dem, man synes, man har behov for. Der kan imidlertid også være andre, der har behov for arbejdskraft med erfaring fra søen, men som ikke altid selv kan uddanne dem. Det gælder eksempelvis mindre rederier, som ikke har kapacitet til en elevplads eller virksomheder fra det øvrige Blå Danmark, siger hun.

Positive politikere

Bjarne Laustsen (S) har i en årrække beskæftiget sig med de maritime spørgsmål. Han er positiv.

- Jeg synes, det er godt, at man går sammen og forsøger at sikre fremtidig arbejdskraft. Det skal rederierne have tak for, siden der er et stort behov for at uddanne unge mennesker. Og jeg mener, SU’en skal indgå i en samlet pakke - en erhvervspakke målrettet det maritime. En pakke, der også kan rumme andre forslag om f.eks. en montørordning mv. Her kan jeg sagtens se Socialdemokratiet støtte forskellige tiltag.

Men Venstres skatteordfører, Torsten Schack Petersen, påpeger, at der er nedsat et maritimt vækstteam, som efter planen kommer med en rapport i marts.

- Jeg vil afvente de endelige anbefalinger, inden jeg lægger hovedet på blokken. Jeg kan dog sige, at vi har en stor interesse i at få flere uddannede. Vi er grundlæggende enige om, at flere uddannede i den maritime verden er godt, siger Torsten Schack Petersen.