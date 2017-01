BRØNDERSLEV: Der var overvægt i bussen, da spillere og ledere fra BI-Bordtennis søndag aften kørte hjem fra Esbjerg efter weekendens Jyske Mesterskaber for ungdom.

35 medaljer var den ekstra vægt spillerne havde med i bagagen efter en weekend, der overgik sidste års jubelresultat på hjemmebane i Brønderslev-hallerne.

- Weekendens resultater understreger også, at eliten blandt BI’s unge bordtennisspillere bliver bredere og bredere. Hele fire BI-spillere sikrede sig individuelle medaljer i weekendens eliterækker, lyder det fra Thomas Krog, formand for BI-Bordtennis.

Anna Ansø sikrede sig sit første JM ved at vinde Yngre Pige A efter 12-10 i afgørende sæt over en rival fra Rønde, som ellers har slået Anna flere gange tidligere i sæsonen. Agnete Kranker tog bronze i Pige A. De to guldvindere fra sidste år på hjemmebane, Jacob Laursen og Bjarke Krog er begge rykket en aldersklasse op, men nåede alligevel igen i år til finalen. Her Tabte Jacob en tæt kamp til en et år ældre spiller fra Silkeborg, mens Bjarke genvandt sit jyske mesterskab efter en sejr med mindst mulig margin i femte og afgørende sæt over en spiller fra Viby.

Udover sin sølvmedalje i eliterækken vandt Jacob Laursen Jacob guld i Drenge B, guld i Junior B og guld i double med en makker fra Rønde. I Puslinge B vandt Sylvester Johannesen guld. Magne Bo Reng Jonassen vandt guld i Puslinge C. Magne vandt desuden guld i Drenge E b-slutspil og guld i Yngre Drenge D b-slutspil. Her var sølvvinderen Malthe Emil Kjær Nielsen. Rasmus Ilsøe Larsen vandt guld i Yngre Drenge C. Mads Jørgensen vandt guld i Drenge B b-slutspil og sølv i junior B. Mads Lindholm Christensen vandt bronze i Yngre Drenge B, bronze i Yngre Drenge C b-slutspil og bronze i Junior D. Hjalte Bo Reng Jonassen vandt bronze i Junior E b-slutspil. Victoria Elisabeth Cramer vandt guld i Pige C og sølv i Junior C. Amalie Nørgaard vandt bronze I Pige B. Anna Ansø og Victoria Cramer vandt sølv og bronze i Pige B B-slutspil. Anna Ansø og Amalie Nørgaard vandt guld og sølv i Junior B b-slutspil Agnete Kranker vandt sølv i Junior B og bronze i U21 B.

I double vandt Agnete Kranker og Amalie Nørgaard sølv i Pige A og bronze i Junior A. Victoria Cramer og Anna Ansø vandt sølv i junior B double. Bjarke Krog vandt bronze i Junior A double sammen med en spiller fra Silkeborg. Drenge E double gav sølv til brødrene Hjalte og Magne Bo Reng Jonassen. Endelig kæmpede Malthe Emil K Nielsen og Martinus Michelsen sig til bronze i Yngre Drenge D double.