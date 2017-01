Hjerteforeningen har vandringer på Hjertestien mandag klokken 10 og onsdag klokken 15. Men Hjertestien er åben alle ugens dage for interesserede.

Hun udtrykte håb om, at sundhed må præge 2017.

Formand for Hjerteforeningen i Brønderslev, Kirsten Bollerup, opfordrede til at tænke på sundheden.

Det er efterhånden en tradition, at der lige efter nytår arrangeres en nytårstur.

BRØNDERSLEV: Der var stor interesse for Hjerteforeningens nytårsmarch i Brønderslev.

