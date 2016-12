HADSUND: På en af årets travleste indkøbsdage måtte Superbrugsen i Hadsund nødtvunget lukke ned. Fredag formiddag lukkede butikken for at få styr på situationen med et uvelkomment besøg af skadedyr.

Uddeler Torben Frandsen siger til NORDJYSKE, at man om morgenen konstaterede, at der havde været en rotte inde i butikken. Fødevarestyrelsen er også blevet involveret, og butikken skal gennemgås for spor af den uvelkomne gnaver.

Hvornår butikken, som er Hadsunds største fødevarebutik, igen kan åbne, er i skrivende stund uvist. Kunderne blev mødt af et skilt, som sagde "Lukket på grund af skadedyr", og flere ærgrede sig sammen med brugsen over situationen.