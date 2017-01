HADSUND: Efter at have været lukket for kunder siden fredag formiddag genåbnede SuperBrugsen i Himmerlandsgade 2 i Hadsund mandag lige over middag.

Det skete efter at dagligvarebutikken var blevet nøje gennemgået og kontrolleret af repræsentanter for Fødevarestyrelsen mandag formiddag sammen med brugsuddeler Torben Frandsen.

Det var ved konstatering af et rottebesøg fredag morgen i butikken, at SuperBrugsen lukkede for at få fuldstændig styr på skadedyrssituationen.

Fredag aften blev der konstateret forekomst af flere rotter.

Det resulterede i fangst af to rotter i SuperBrugsens krybekælder, hvilket blev meddelt i et opslag på butikkens Facebook-profil, hvor det også blev meddelt at SuperBrugsen derfor ville være lukket lørdag 31. december.