- Programmet for 2017 er udsendt til alle medlemmer, så opgaverne er lagt til rette og nemme at gå til, sagde hun.

- Vores hidtidige formand, Jørgen Klitgaard Thomsen, har valgt at træde ud af bestyrelsen, og vi har så konstitueret os med mig som formand og Jørgen Schioldan som næstformand, fortalte Hanne Andreasen. Hun har tidligere været formand, så hun ved, hvad det drejer sig om.

I forbindelse med arrangementet oplyste Hanne Andreasen, at hun fra årsskiftet igen er formand for ÆldreSagen.

62 mødte op for at deltage i suppeaftenen i Sognegården i Dronninglund, hvor der blev serveret ?thaisuppe. Foto: Jørgen Ingvardsen

