FREDERIKSHAVN: Intet lader til at kunne stoppe Aalborg Pirates i denne sæson.

Torsdag aften var piraterne igen ramt af flere afbud, men alligevel fik Metal Ligaens tophold sig en overbevisende sejr over rivalerne fra Frederikshavn White Hawks, der i egen hule måtte se sig besejret med 4-0.

Frederikshavn var hurtigst ude af starthullerne, og det var da også hjemmeholdet, der fik kampens første store mulighed. Tæt under mål måtte Sebastian Svendsen dog se sit forsøg reddet af Aalborg Pirates’ stærke franske målmand Ronan Quemener.

I den modsatte ende var Mikkel Højbjerg også tæt på en scoring, men alene med Thomas Lillie styrede Aalborg Pirates’ frederikshavnske forward pucken forbi mål.

Udvisninger blev dyre

Et par udvisninger til hjemmeholdet var med til at tvinge initiativet over på Aalborg Pirates’ side, og seks minutter før første periodes udløb var det netop en overtalssituation, der var medvirkende til, at det var piraterne, der tog føringen. Colin Vock sad i straffeboksen, og det udnyttede Bryce Reddick til at banke et slagskud ind bag Thomas Lillie.

Kort før første periodes udløb burde Frederikshavn dog have udlignet, men store chancer til først Mathias Bau og siden Jeff Ulmer blev fornemt afværget af Ronan Quemener.

Seks minutter inde i anden periode var det så i stedet Aalborg Pirates, der fordoblede føringen. White Hawks-målmand Thomas Lillie var netop sluppet med skrækken, efter at han havde givet en skidt retur tæt under mål, men i den efterfølgende sekvens måtte målmanden kapitulere, da Martin Højbjerg fik skubbet pucken det sidste stykke over stregen.

Midtvejs i anden periode kom Aalborg Pirates også på 3-0, og heller ikke denne gang så Thomas Lillie helt uskyldig ud, da Ryan McDonoughs afslutning sned sig mellem benene på den unge målmand.

Den scoring var med til at punktere opgøret, for til stor frustration for størsteparten af de 2287 tilskuere i Scanel Hockey Arena var hjemmeholdet aldrig rigtig i nærheden af at genskabe spændingen i opgøret.

Midtvejs i tredje periode spillede Frederikshavn sig ganske vist frem til et par store scoringsmuligheder, men også de blev brændt på den storspillende Ronan Quemener i gæsternes mål.

Fem minutter før tid var det i stedet Aalborg Pirates, der slog sejren fast, da Peter Quenneville let kunne skubbe en returpuck det sidste stykke over stregen til slutresultatet 4-0.

Frederikshavn White Hawks får mulighed for at revanchere afklapsningen allerede fredag aften, når de to hold mødes i Gigantium i Aalborg.