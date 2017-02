HJØRRING: Erhvervsforeningen Erhverv Hjørring skyder, i samarbejde med løbeklubberne LIUF og Havstrygerne samt erhvervsnetværket Erhverv Hjørring DYNAMIC, et nyt initiativ i gang:

Erhverv Hjørring Stafetten 2017.

- Et stafetløb er en holddisciplin, hvor den individuelle præstation er afgørende for det samlede resultat. Sådan er det også i erhvervslivet, på vores arbejdspladser, i vores foreningsliv og i vores kommune. Vi er afhængige af hinanden for at nå de gode resultater. I Erhverv Hjørring siger vi: Sammen bliver vi bedre!, lyder det fra Erhverv Hjørring i en pressemeddelelse.

- Med Erhverv Hjørring Stafetten skaber vi rammerne om en dejlig aften med frisk luft, motion og hyggeligt samvær med kollegerne fra jobbet, løbekammeraterne, med venner og med familie, tilføjes det.

Der er professionel tidtagning, både individuelt og samlet, og resultaterne kan hentes via din mobil straks man er i mål. Der bliver ikke kåret nogen vinder af løbet, og der er ingen præmier. Man konkurrerer mod sig selv og sine holdkammerater - og måske mod andre hold, man har udfordret.

Løbet finder sted i Svanelunden og Folkeparken i Hjørring torsdag 11. maj kl. 18. Erhverv Hjørring Stafetten består både af et stafetløb på 4 x ca. 5 km samt en gå-rute på ca. 6 km. På gå-ruten går holdet samlet turen, som er tilrettelagt så alle kan være med. Der skal være fire personer på hvert hold, uanset om man løber eller går.

Tilmeldingen til Erhverv Hjørring Stafetten åbner den 13. marts, og da der er begrænset antal pladser, gælder først-til-mølle princippet. Det koster penge at deltage, men for gebyret får man også mad fra buffet, som serveres i et stort telt i løbsområdet. Og et glas vin.