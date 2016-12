VESTHIMMERLAND: En 39-årig forretningsmand blev tirsdag dømt for at bedrage et factoring-firma for omkring 800.000 kroner.

Et factoring-firma bruger man til at opkræve betaling hos ens kunder. I praksis foregår det ved, at factoring-firmaet køber en faktura, som firmaet så kan indkræve hos kunderne. I den 39-årige mands tilfælde, solgte han fakturaerne for 80 procent af beløbet.

Men forretningsmanden sendte samtidig også en faktura direkte til sine kunder, som betalte ham, og dermed havde factoring-firmaet betalt for værdiløse fakturaer, da kunderne nægtede at betale to gange, forklarer anklager Mette Vestergaard.

Den 39-årige var tiltalt for fem forhold fra september til oktober 2015. Han erkendte to af forholdene, som omhandlede fiktive fakturaer for varer, men de øvrige tre forhold nægtede han sig skyldig i.

Retten i Aalborg fandt dog den 39-årige skyldige i alle forhold, og idømte manden et års betinget fængsel med vilkår om 200 timers samfundstjeneste.

Han modtog dommen.