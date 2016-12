FJERRITSLEV: Torsdag aften ved 17-tiden skete der et trafikuheld i Vestergade i Fjerritslev.

Politikommissær Søren Bach, Nordjyllands Politi i Hjørring, fortæller, at en 33-årig kvindelig bilist fra lokalområdet kom kørende ad Vestergade mod vest, og på et tidspunkt drejede hun til højre ad Øster Fælledvej. Ifølge politiet overså hun i den forbindelse en 15-årig dreng, der kom kørende på sin knallert - også i vestlig retning. Efter uheldet klagede han over øm skulder og øm ryg, og han blev kørt til skadestuen i Aalborg.