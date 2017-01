AALBORG: Det er ikke hver dag, at der er trængsel på pressepladserne i Retten i Aalborg - og det er der mandag eftermiddag, hvor retten mandag eftermiddag valgte at varetægtsfængsle den 20-årige Yoora Chung indtil en eventuel udlevering til Sykorea, hvor hun er efterlyst. Fængslingskendelsen blev omgående kæret af hendes forsvarer, Jan Schneider.

Læs også: Anholdt sydkoreaner købte heste i Nordjylland

NORDJYSKEs retsreporter Jesper Ramsing er til stede i retten, og han kan fortælle, at den 20-årige sydkoreanske kvinde gemte sig i et skab, da politiet mødte op for at anholde hende. Med sig på adressen, hvor hun blev anholdt, havde hun sin lille søn.

Hun bor i Frankfurt, men har opholdt sig i Aalborg siden september sidste år i forbindelse hendes ridning og heste.

Under afhøringen fortalte hun, at hun godt kendte til anklagerne mod hende, men hun sagde, at de ikke er rigtige.

De anklager, der er rettet imod hende, nægter hun sig skyldig i, og hun forklarede, at det må have været hendes mor, der har gjort noget forkert. Den 20-årige havde skrevet under på nogle dokumenter, som moderen havde bedt hende om, men hun sagde, at hun ikke kendte til indholdet.

Samtidig sagde hun, at den eneste grund til, at hun ikke var rejst til Sydkorea for at blive afhørt i sagen er, at hun frygter for sin lille søn på halvandet år. Hun er skilt fra faderen, og forklarede, at der ikke er andre end hende til at tage vare på ham.

I forbindelse med afhøringen angreb hendes forsvarer, advokat Jan Schneider, det fremlagte materiale og sagde, at der ikke var fremlagt skyggen af bevis for de påstande, hans klient var blevet anholdt for - og kalde samtidig sagen "udelukkende politisk".

Udover journalister fra en lang stribe af danske medier, så er Sydkoreas ambassadør til Danmark til stede for at overvære retsmødet. Det samme er journalister fra den sydkoreanske tv National News 2, som fandt frem til kvinden og også var til stede i søndag aften, da hun blev anholdt af dansk politi. Anholdelse blev filmet af tv-stationen JTBC News, og kan ses på YouTube her.

Anholdelsen har da også trukket overskrifter ikke bare i Sydkorea, men i hele verden.

Her et par eksempler på, hvad udenlandske medier skriver om anholdelsen i Aalborg:

Australien: ABC News

Indien: The Indian Express

Singapore: Business Times

Storbritannien: ITV News