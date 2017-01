AALBORG: Det er ikke hver dag, at der er trængsel på pressepladserne i Retten i Aalborg - og det er der mandag eftermiddag, hvor retten skal tage stilling til, om den 20-årige Yoora Chung skal fængsles indtil en eventuel udlevering til Sykorea, hvor hun er efterlyst.

NORDJYSKEs retsreporter Jesper Ramsing er naturligvis også til stede i retten, og han kan fortælle, at den 20-årige sydkoreanske kvinde gemte sig i et skab, da politiet mødte op for at anholde hende. Med sig på adressen, hvor hun blev anholdt, havde hun sin lille søn.

Under afhøringen fortalte hun, at hun godt kendte til anklagerne mod hende, men hun sagde, at de ikke er rigtige.

Udover journalister fra en lang stribe af danske medier, så er Sydkoreas ambassadør til Danmark til stede for at overvære retsmødet. Det samme er journalister fra den sydkoreanske tv National News 2, som fandt frem til kvinden og også var til stede i søndag aften, da hun blev anholdt af dansk politi. Anholdelse blev filmet af tv-stationen JTBC News, og kan ses på YouTube her.

Anholdelsen har da også trukket overskrifter ikke bare i Sydkorea, men i hele verden.

