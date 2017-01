Korruptionsskandalen i Sydkorea

* Park Geun-hye beskyldes for at have været indblandet i kriminalitet sammen med veninden Choi Soon-sil, der sidder fængslet i Sydkorea.

* Veninden er sigtet for magtmisbrug og afpresning. Hun beskyldes også for at have udnyttet sit venskab med præsidenten til at presse penge ud af flere store virksomheder.

* Pengene er angiveligt gået til en fond, som veninden kontrollerede og har nydt godt af.

* Ifølge beskyldningerne har præsident Park hjulpet med at presse penge ud af firmaer til fonden.

* Angiveligt har præsidenten også bedt medarbejdere om at lække fortrolige dokumenter til veninden.

* Venindens far var leder af en religiøs sekt og en stor støtte af præsident Park frem til sin død i 1994. Han beskrives af flere som en mentor for Park.

* Sagen har fået tusindvis af sydkoreanere på gaden for at demonstrere mod statslederen.

* Selv tilbød præsident Park 29. november at træde tilbage.

* Hun gav dog ikke en konkret melding om tidspunktet, men sagde, at det ville ske, når parlamentet har ”udarbejdet en procedure, hvorpå magten kan overdrages på en måde, som minimerer et magttomrum og kaos for landets regering.”

Kilder: NTB, Reuters, BBC, /ritzau/