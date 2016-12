HELE LANDET: Skolebørn med kronisk eller langvarig sygdom må spejde forgæves efter den sygeundervisning, de har krav på.

Kun et mindretal får tilbud om undervisning efter 15 dages sammenlagt fravær, som de skal. Og de få, der gør, får det alt for sent. Det viser en ny rundspørge fra Danske Patienter.

Hvert sjette barn rammes af langvarig eller kronisk sygdom. Det svarer i snit til fire elever i hver klasse.

- Vi står med en meget stor gruppe børn, som ikke får den undervisning, de skal have, siger formand for Danske Patienter Camilla Hersom.

Permanent bagud

Ud af de adspurgte 1298 forældre til kronisk syge børn havde 40 procent ret til ekstra undervisning. Men kun tre procent svarede, at deres barn har modtaget sygeundervisning, mens otte procent har modtaget supplerende undervisning.

- Det kan betyde, at de kommer permanent bagud i skolen og får svært ved at trives. Mange forældre frygter, at deres barn ikke bliver i stand til at gennemføre folkeskolen og få en uddannelse senere. For det enkelte barn er det en katastrofe og for samfundet et enormt tab, siger Hersom.

Kontaktes for sent

Oveni gik der i snit 60 fraværsdage - fire gange så lang tid, som der må - før skolerne kontaktede forældrene for at afstemme behovet for ekstra undervisning.

Helle Hamann fra Sønderborg er alenemor til otte-årige Simon. Han har med en alvorlig nyresygdom været igennem et livstruende sygdomsforløb, der har kostet meget fravær.

- Trods utallige møder har hverken skolen eller kommunen fortalt mig om retten til ekstra undervisning. Det er først nu, jeg finder ud af det, siger hun.

- Jeg har en dreng, der går i 0. klasse, men som burde gå i 2., og jeg gør mig da mange bekymringer om, hvordan det skal gå ham fremover, siger hun.

Ifølge undersøgelsen ved hver tredje forælder ikke, at deres syge barn har ret til sygeundervisning.

