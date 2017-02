THISTED: Inden for de næste to måneder vil Regionshospital Nordjylland lancere nye stillingskategorier, der "har attraktionsværdi for nyuddannede læger".

Det fortæller Flemming Knudsen, der er cheflæge og uddannelseskoordinerende overlæge på sygehuset i Thisted.

Regionshospitalet vil gøre det muligt for en sygehuslæge at kombinere den kliniske arbejdstid med tid til forskning - eller dele en stilling mellem to sygehuse - Thisted og Aalborg Universitetshospital.

- Vi tror på, at det kan være et væsentligt bidrag til at sikre fremtiden for sygehuset, siger Flemming Knudsen.

Regionshospital Nordjylland i Thisted har i øjeblikket 24 ubesatte lægestillinger, og sidste forår blev den akutte organkirurgi lukket ned på grund af lægemangel.

De nye stillingskategorier bliver i første omgang slået op med henblik på læger, der har specialuddannelse inden for det medicinske område.