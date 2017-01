HANSTHOLM: Niårige Victor Bunk Ekelund er lørdag aften til audition i TV2-programmet "Danmark har Talent".

Han har valgt at synge "Stjernerne på himlen" af Rasmus Seebach. Og det er der en helt speciel grund til.

- For to år siden mistede jeg min søster. Victor sagde, at han ville synge for sin faster, siger Victors far Peter Bunk Ekelund.

Fordi audition-programmerne er optaget på forhånd, skulle Victor holde udfaldet af hans audition hemmeligt overfor klassekammeraterne i tredje klasse.

- Han har været ufattelig god til ikke at sige noget. Han har fortalt, hvordan det var, og så sagt "så må jeg ikke sige mere" til dem, fortæller Peter Bunk Ekelund.

Victor Bunk Ekelunds forældre havde ikke nogen idé om, at deres søn gerne ville stille op i et tv-program.

- En dag kom han lige pludselig og spurgte, om han måtte deltage. Vi sagde ja, men at han skulle øve sig inden, siger Peter Bunk Ekelund.

Victors forældre var enige om, at de ville prøve at opfylde hans ønske om at deltage i "Danmark har talent". Derfor ville de også gerne hjælpe ham lidt på vej:

- Vi har kørt ham til sangundervisning i et halvt års tid, siger Peter Bunk Ekelund.

På lørdag klokken 20.00 kan resten af Danmark høre Victor Bunk Ekelund synge.

Hele familien synes, at det er en spændende oplevelse.

- Selvfølgelig er vi mega stolte. Det er en super oplevelse, siger han.