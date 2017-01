BRØNDERSLEV: Næsten syv millioner kroner er på vej ud til varmeforbrugerne i Brønderslev. Det fortæller en glad formand for Brønderslev Forsyning A/S, Lasse Riisgaard (V).

Bestyrelsen for Brønderslev Varme A/S har besluttet at sætte borgernes samlede varmeregning ned med de næsten syv millioner kroner, hvilket svarer til, at et gennemsnitligt hus får en rabat på 1.400 kr. med moms på varmeregningen.

- Forsyningen har tidligere varslet tilbagebetaling, men det beløb, der nu havner i forbrugernes lommer, er langt større.

Lasse Riisgaard fortæller, at beløbet afregnes i forbindelse med årsopgørelsen, der sendes ud senere i denne måned.

- Den gode nyhed skyldes, at varmeforsyningen for nogle måneder siden fik 4,5 millioner kroner plus moms tilbage fra Skat som følge af en ændret beregningsmetode af en miljøafgift.

- Hertil kommer, at driften af varmeværket i år har været temmelig god, hvorved der yderligere kan lægges en million kroner plus moms oven i det beløb, der betales tilbage til forbrugerne, oplyser Lasse Riisgaard.

Taksterne for afregning af varme har i øvrigt været faldende de seneste år. I 2013 kostede en MWh 685 kr. for forbrugeren. For 2017 er taksten fastsat til 622,50 kr. pr. MWh.