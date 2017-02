SKIVUM: Der var masser af muligheder for at få lattermusklerne masseret, da dilettant-holdet i Skivum lørdag opførte det kendte stykke "Charleys Tante" i byens forsamlingshus.

Dilettanterne havde forinden afholdt generalprøve fredag, inden det gik løs lørdag foran et nyt publikum.

Jesper Andersen og Per Christensen gav den som de to unge jurastuderende, Charles og Peter, der får overtalt greve Ditlev Lensby til at spille Charles’ tante Donna Lucia d’Alvadorez, så de kan komme i selskab med to yndige piger.

Morten Nielsen fra Skivum spillede den greven Ditlev Lensby og "den falske tante".

- Stykket er længere og replikkerne er mere kringlede end i de farcer, vi plejer at spille. Så i år har vi øvet ekstra for at nå i mål, siger Morten Nielsen.

I år er 17 år han spiller med i byens dilettant-stykke.

- For mig handler det meget om det sociale. Jeg synes, det er dejligt at komme ned i forsamlingshuset og mødes med de andre i vinterhalvåret. Det er langt sjovere end at gå til fitness, og vi har et rigtig godt sammenhold, siger han.

For instruktør Dorte Christensen var årets stykke hendes 25. års jubilæum som dilettant.

- Jeg startede som sufflør, indtil jeg efter et par år overgik til at hjælpe den tidligere instruktør. Og så er jeg ellers fortsat siden. Det er virkelig sjovt og hyggeligt, og vi har et godt hold, siger hun.

Lørdagens premiere sluttede af med en middag i Skivum Forsamlingshus.