Onsdag 25. januar holder Jens Klemmensen et kursus om lydteknik for folkene fra BASfilm.

- Vi er ved at skrive drejebog til to nye novellefilm, en film om børn og en film, baseret på en novelle fra Jens Smærup Sørensen.

Han har holdt et kursus for filmfolkene om filmdramaturgi og i øvrigt været konsulent på drejebogen.

