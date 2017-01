HJØRRING: Skuespiller Hans Holtegaard, der har medvirket i et utal af forestillinger på Vendsyssel Teater og fremkaldt latter år efter år i Hjørring Revyen, er kommet galt afsted.

- I forbindelse med, at jeg besøgte en ven faldt jeg, fordi det var glat udenfor. Jeg har fået et brud på bækkenet - en fraktur, hedder det vist, lyder det fra Hans Holtegaard.

Uheldet skete mellem jul og nytår og kommer på det værst tænkelige tidspunkt: I den kommende weekend åbner det nye Vendsyssel Teater i Hjørring med et brag, og et af elementerne skulle have været en solo-optræden af Hans Holtegaard for særligt inviterede gæster og samarbejdspartnere søndag. Det har han måttet melde afbud til.

Som om det ikke er nok, så misser han også de roller, han skulle have spillet i Niels Klims Underjordiske Rejse - teatrets store egenproduktion, der har premiere 17. marts.

- Jeg går rundt med krykker og skal have så meget ro som muligt de næste seks uger. Så jeg kunne måske godt blive klar til premieren på Niels Klim - men jeg kan jo ikke øve, siger Hans Holtegaard.

- Det er skide ærgerligt, konstaterer han.

Kan se frem til Surstrømning

Direktøren for Vendsyssel Teater, Lars Sennels, siger, at man aktuelt er i gang med at finde erstatning til både nu på søndag og til Niels Klim-stykket, hvor det dog ikke er hovedrollen, Holtegaard skulle have haft.

- Vi skal nok løse det, men det er super-ærgerligt - han er et godt navn hos os og en dygtig skuespiller, siger teaterdirektøren.

Hans Holtegaard kan i stedet se frem til, at han nok bliver klar til Danmarks-satiren Surstrømning, som han skal medvirke i til maj. Forestillingen er en samproduktion mellem Vendsyssel Teater og fem andre teatre, blandt andet Teater Nordkraft i Aalborg.