AALBORG: En mand, der svarer til signalementet på gerningsmanden til terrorangrebet på et julemarked i Berlin, er angiveligt blevet set i området omkring Eternitten i Aalborg.

Det oplyser vicepolitiinspektør Poul Severinsen, Nordjyllands Politi.

Det er en borger, der omkring klokken 09 kontaktede politiet, da han mente at have set manden. Poul Severinsen oplyser, at politiet tager anmeldelsen meget alvorligt.

- Vi vurderer umiddelbart anmeldelsen som troværdig, og vi har i øjeblikket en stor politiaktion i området, siger Poul Severinsen.

Signalementet af den mistænkte er en mand af udenlandsk herkomst. Han er 20-30 år. Han er iført sort tophue og briller, har kort fuldskæg - fremstod ubarberet, hed det - og medbragte en sort skuldertaske.

Borgere, der bor i området, anbefales at holde sig inden døre.

Samtidigt med aktionen i Aalborg er der kommet en melding ud fra Reuters, som citerer en sikkerhedskilde for at sige, at den formodede terrorist er blevet skudt og dræbt i Milano. Nordjyllands Politi har dog meddelt via Twitter, at aktionen i Aalborg fortsætter.

Politiet er således stadig massivt til stede i området, hvor flere veje er afspærret, ligesom politiets auktionsstyrke fortsat står standby i fuld kampuniform.

NORDJYSKE følger sagen.