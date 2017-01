THISTED: Thisted FC har forlænget aftalen med assistenttræner Jens Berthel Askou, der i efteråret blev hentet til klubben som følge af Henning Pedersens sygemelding.

Aftalen med Jens Berthel Askou gælder for det næste halve år og indtil 30. juni 2017, oplyser TFC-direktør Karl Kristian Guldhammer.

- I Thisted FC har jeg fundet nogle meget spændende udfordringer. I alle de klubber, jeg har været i, har jeg haft den ambition at være med til at flytte noget, hvilket er lykkedes i langt de fleste tilfælde. Det samme oplever jeg har været tilfældet indtil videre i Thisted FC. Det glæder mig meget, at kunne være med til at fortsætte holdets positive udvikling fra efteråret og deltage i jagten på oprykning til 1. division. Jeg har fundet mig rigtigt godt til rette med både spillere, Bo Zinck (TFC’s cheftræner, red.), den øvrige stab samt ledelsen og ser meget frem til at tage endnu et skridt sammen mod endnu større udfordringer, siger Jens Berthel Askou, som samtidig definitivt har besluttet sig at indstille sin aktive karriere.

- Nu glæder jeg mig enormt meget til at fokusere hundrede procent på træner-gerningen og være med til at uddanne fremtidens topspillere, siger Jens Berthel Askou.

De ca. 15 år som professionel fodboldspiller har bragt ham forbi klubber som Silkeborg IF, Vejle B, Esbjerg fB og Skive IK (spillende assistenttræner) samt Kasimpasaspor, Norwich City og Millwall FC i udlandet. Jens Berthel Askou har i januar 2016 færdiggjort sin UEFA A-træneruddannelse.

Dermed får cheftræner Bo Zinck to assistenter i forårets oprykningsspil, da Henning Pedersen er klar til at at tage en tørn i foråret.

- Jens Berthel Askou har tilført trænerteamet stor erfaring, som tidligere topspiller fra Superligaen og udenlandsophold, og vi tror, at Jens Berthel sammen med cheftræner Bo Zinck og tilbagevendte assistenttræner Henning Pedersen kan sikre Thisted FC en plads i toppen af oprykningsspillet, siger direktør Karl Kristian Guldhammer.