THISTED: To måneders uudholdelig ventetid er ovre, og mandag skulle køerne langt om længe på græs igen. Med køer menes Thisted FC’s førsteholdsspillere, og med græs menes kunstgræsbanen bag ved Sparekassen Thy Arena. Thisted FC har begyndt forberedelserne til 1. divisionens oprykningsspil.

- Vi ligger godt til det, og vi spiller efter at rykke op. Vi har et godt hold og en god chance for at være med hele vejen, fortæller Thisted FC-cheftræner Bo Zinck, der ikke har glemt, hvor tæt holdet var på oprykning sidste år.

- Den lørdag sidder stadig langt inde og skærer i hjertet. Det var den værste dag i mit fodboldliv, siger TFC-træneren.

Forstærkninger til start-11’er

Der har været gang i svingdøren hos Thisted FC i vinterpausen. Klubben har måttet sige farvel til Søren Pedersen, Patrick Bro og senest brasilianeren Renato de Vecchi, der blev tilbudt og skrev under på en professionel kontrakt i Nordirland.

Umiddelbart efter efterårssæsonens afslutning var Thisted FC klar med første tilgang, der var et gensyn med amerikanske forsvarsspiller Mayowa Allí, og i denne uge arbejder Thisted FC på endnu en stor ting.

Klubben har lavet en forhåndsaftale med en 24-årig offensiv midtbanespiller, der har 100 superliga- og 1. divisionskampe på samt ungdomskampe på CV’et. Der er en indsamling i gang blandt sponsorerne, og TFC har indsamlet en tredjedel af de 90.000 kr., som signeringen kræver. Thisted FC har deadline for indsamlingen på fredag.

- Vi har et rigtig godt hold med en stærk stamme, tilføjelser af høj kvalitet og dygtige unge talenter. De andre hold skal stå tidligt op for at slå os, konkluderer Bo Zinck.