THISTED: Ude er godt, men hjemme er bedst. Det har Thisted Håndbold fra 3. division i denne håndboldsæson kunnet skrive under på. Søndag eftermiddag tog Thisted Håndbold deres første hjemmesejr i 2017 på 23-22 over bundholdet fra Team Jammerbugt.

- Det er vist i Rolighedshallen, vi føler os mest hjemme. Vi har bare været mere motiverede her, og efter to kæmpe nederlag havde vi noget at revanchere, siger Thisted Håndbold-træner Allan Madsen.

Efter 12-11 ved pausen kunne Thisted Håndbold begynde at mærke presset for at undgå et tredje nederlag på stribe, og det kunne ses på kampens intensitet, der kun steg, som kampen skred frem.

- Det hang virkelig på en knivsæk, og det blev meget nervøst efter pausen. Begge hold lavede mange fejl og gav store tæsk i forsvaret, siger Thisted-træneren og fortsætter.

- Gutterne skal have stor ros for at holde hovedet koldt, og så må vi også bare rose Jacob Pedersen, der efter en lang skadespause nu har scoret 16 mål i to kampe, så alt i alt er det meget fornuftigt, fortæller Thisted-træneren.