THISTED: Peder Schjødt-Pedersen træder tilbage fra hvervet som formand ved Thisted Handels- og Industriforenings generalforsamling tirsdag 21. februar.

- Den altovervejende grund til, at jeg ønsker at stoppe, er, at jobbet er blevet så omfattende, at jeg ikke længere har mulighed for at passe det samtidig med, at jeg driver min egen virksomhed, siger Peder Schjødt-Pedersen, 7Nord.

Han har været formand for foreningen siden 2010 - i en periode med voldsomt stigende aktivitetsniveau - både i relation til omsætningen og i relation til samarbejdet med Thisted Kommune og forskellige kulturaktører.

- Jeg håber, at det arbejde, der er sat i gang, kan fortsætte, siger formanden.

Forud for generalforsamlingen på Hotel Limfjorden står det klart, at Per Buck, Claus Skammelsen og Jane Vinther også forlader bestyrelsen - de to sidstnævnte på grund af jobskifte.