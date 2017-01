SKIVE: Den tidligere Hobro og Silkeborg-spiller Martin Thomsen er en eftertragtet mand hos blandt andet 2. divisionsklubben Jammerbugt FC, der gerne ser ham tilknyttet i en rolle som spillende assistenttræner, men midtbanespilleren har endnu ikke selv taget en beslutning.

- Jeg sørger egentlig for at holde alle muligheder åbne. Det er korrekt, at jeg har snakket med Jammerbugt, men der er også andre muligheder, og min agent arbejder med nogle ting, så indtil videre tager jeg det ganske roligt, siger den 34-årige midtbanespiller, der selv valgte at stoppe i Silkeborg et halvt år før kontraktudløb.

- Jeg holder mig i gang med at spille indendørs fodbold, som jeg er rigtig glad for, og der slutter sæsonen med DM 21. januar, og der vil jeg gerne være med. Men kommer der er tilbud, hvor man skal springe til inden den 21., så må jeg selvfølgelig overveje det nærmere, siger Martin Thomsen.