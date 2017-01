FREDERIKSHAVN: Engang var Claus Thorø ejer af en stor rengøringskoncern og storsponsor i ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks. Nu er han havnet på anklagebænken i byretten i Hjørring tiltalt for bedragerier for i alt omkring 40 millioner kroner med Spar Nord og Jyske Bank som ofre.

Tiltalen udspringer af konkursen i januar 2013 i Thorø’s Industri- og Skadeservice ApS, der efterlod kreditorerne uden en krone.

Anklagemyndigheden mener, at Claus Thorø i 2011 fik Spar Nord til at bevilge et lån på seks millioner til selskabet ved hjælp af fupfakturaer.

Og i 2012 - få måneder før selskabets konkurs - fik han ifølge anklageskriftet Jyske Bank til at bevilge et lån på omkring 33 millioner ved at vise banken et sminket regnskab, der viste et overskud.

Nægter sig skyldig

Claus Thorø ønsker ikke at kommentere tiltalen, oplyser hans forsvarer, advokat Jens Christian Christensen. Men på vegne af sin klient meddeler han, at Claus Thorø nægter sig skyldig.

- Min klient ser frem til at blive frikendt, siger Jens Christian Christensen.

Parallelt med straffesagen har Jyske Bank i en civil erstatningssag rejst et krav på 29 millioner kroner mod den tidligere bestyrelse og direktion i Thorø’s Industri- og Skadeservice ApS samt selskabets revisionsfirma, BDO.