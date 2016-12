Der er 1300 deltagere i årets Thy Cup. Det svarer til 106 hold fordelt på 35 klubber. Med tanke på, at der også holdes julehåndboldstævner i blandt andet Holstebro, Bjerringbro og Skjern, er Steen Stoltenberg tilfreds med antallet.

Formand for Thy Cup 2016, Steen Stoltenberg, har også forventningerne i top.

- Nu har vi kun været her halvanden time, men, jeg tror, det bliver hyggeligt, og det er dejligt at mødes omkring håndbolden, siger Helena Madsen. Pigerne fra Odder Håndbold har lige vundet deres første kamp mod SK Aarhus.

I en sofa ligger en gruppe piger i træningstrøjer. De er fra Odder Håndbold. Pigerne glæder sig til at bruge nogle dage af juleferien på håndbold.

Det traditionsrige julestævne bliver i år afholdt for 39. gang

Hjallerup IF i kamp mod SV Henstedt-Ulzburg. Foto: Bo Lehm

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies