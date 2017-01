THY: Over 288.000 gange var folk fra hele landet i december inde for at åbne en låge i Bakkedals julekalender.

Thy hittede stort som julekalender.

- Alle vores forventninger er blevet overgået med mange længder. Fra alle egne af Danmark blev der kigget på Thy, siger Michael Pilgaard, marketingchef for Bakkedal.

Bakkedal og lokale samarbejdspartnere ser gerne, at interessen for Thy fortsætter med at vokse. Derfor har Bakkedal allerede sat gang i en ny Thy julekalender til 2017. Næste gang på Facebook.

Julekalenderen blev til i samarbejde med andre lokale producenter fra Thy. Et smukt vintermotiv fra Thy gemte sig bag hver låge. Det var seks lokale hobbyfotografer, der havde taget billederne.

I Turistforeningen er der stor glæde over interessen for Thy:

- Julekalenderen er med til at vise smukke Thy på den bedste måde. Derfor mærker vi også i turistforeningen, at de 12 lokale leverandører, der har været med, er meget glade. Her er tale om et initiativ, som får solen til at skinne på rigtig mange. Nu skal vi ’bare’ leve op til forventningerne, for her kan sagtens være tale om en langtidseffekt, siger Ole Riis, turistchef i Thy.

Med hensyn til hvorfor julekalenderen har hittet, siger livsstilsekspert Flemming Møldrup fra tv-programmet ’Kender du typen’:

- Jeg er ikke forundret over succesen. ’Fra os i Thy’ rammer præcist den længsel, som er i os alle. En længsel efter den uspolerede og rå natur, roen og fordybelsen. Det søger vi efter i en hektisk hverdag."