SKELUND/VEDDUM: På den første ordinære generalforsamling i foreningen "Thor, Motion og samvær", der blev holdt i foreningens hus på Veddum Hovedgade, blev det besluttet, at man fortsat skal være en selvstændig forening. Et forslag om at blive en del af idrætsforeningen i Veddum blev forkastet.

Formand for foreningen, Morten Hald, orienterede om aktiviteterne siden den stiftende generalforsamling for et års tid siden.

Han oplyste blandt andet, at der er sket en del forbedringer på foreningens hus, Thor, som man har overtaget efter Husflidsforeningen Thor, som nu er en integreret del af den ny forening.

Der er i huset installeret en ny varmepumpe for at spare på strøm til opvarmningen. Der er desuden planer om at isætte bedre isolerende vinduer i overetagen, ligesom der er lavet et lille cykelværksted.

Kassereren Flemming Hvid oplyste, at foreningen nu har 152 medlemmer, som via familiemedlemsskab på 500 kr. og enkeltmedlemsskab på 300 kr. årligt har indbragt 31.000 kr. til kassen. Dertil kommer indtægter fra sponsorer og egenbetalinger, så omsætningen nåede op på 68.970 kr.

Når omkostninger og investeringer i maskiner og inventar er trukket fra ender man med et overskud på 30.824 kr. Penge, der for hovedpartens vedkommende, vil blive investeret i motionsmaskiner og forbedringer i huset.

Der var kun en enkelt bemærkning til regnskabet, fra foreningens revisor, der foreslog, at man ændrer i kontingentregistreringen, så den giver mulighed for tilskud.

Det blev besluttet, at kontingentet skal være uændret 500 kr. for en familie og 300 kr. årligt for enkeltpersoner.

Ud over at Husflidsforeningen er integreret blev det også vedtaget, at Veddum Oplysningsforbund bliver en del af den ny forening.

Holdningen omkring en eventuel sammenlægning med Veddum Idrætsforening var, at tiden ikke er moden til en sammenlægning, men at man gerne vil samarbejde.

Morten Hald blev genvalgt til bestyrelsen og Jan Thøgersen fortsætter som suppleant ligesom revisor Jesper Eskildsen blev genvalgt.

Under eventuelt blev det oplyst, at der er et aktivitetsudvalg bestående af syv medlemmer. Deres opgave er at samle ideer og være tovholdere på projekter.