USA: Det danske stortalent Nikolaj Ehlers fortsætter sin færd op ad topscorerlisten i den nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Natten til fredag understregede den 20-årige nordjyde sin aktuelle storform ved at score to gange og stå for en målgivende aflevering, da Winnipeg Jets på udebane besejrede Vancouver Canucks med 4-1.

Ehlers er nu oppe på 9 mål og 20 assister i 36 kampe og stikker næsen indenfor i top-20 på ranglisten over ligaens farligste spillere.

Vancouver førte ellers længe med 1-0 på en tidlig scoring, men mod slutningen af anden periode sendte Ehlers pucken videre til den finske bomber Patrik Laine, som sørgede for 1-1 inden kampens sidste tredjedel.

Der var spillet mindre end halvandet minut af tredje periode, da danskeren stjal billedet med et solomål.

Han erobrede pucken i egen forsvarszone og satte med sit lynhurtige skøjteløb flere modstandere af, inden han sendte pucken i Vancouver-målet og bragte sit hold i front.

Midtvejs i perioden scorede Ehlers igen, denne gang i en powerplay-situation, hvor han trak ind fra højre side og vippede pucken højt i målet.

Danskeren blev valgt som kampens bedste spiller, og det samme gjorde landsmanden Frederik Andersen, da Toronto Maple Leafs storsejrede med 6-0 over ligaens dårligste hold, Colorado Avalanche.

Det var ellers ikke, fordi Andersen var arbejdsløs, for Colorado-spillerne fyrede 38 skud af mod hans mål, men den danske landsholdskeeper lukkede buret helt af.

I en af rundens øvrige kampe spillede den levende legende Jaromír Jágr sig op på andenpladsen på alle tiders topscorerliste.

Den 44-årige tjekke stod for en assist i Florida Panthers’ møde med Boston Bruins og er nu oppe på i alt 1888 målpoint i NHL-karrieren. Han er dermed kun overgået af Wayne Gretzky.

/ritzau