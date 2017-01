BRØNDERSLEV: Brønderslev Floorball Club Vendsyssel Hot Shots har fået en flot nytårsgave.

Klubben kan nemlig nu melde, at en af Danmarks bedste floorballspillere, Niklas Juul Jensen er tilbage i den blå Hot Shots-trøje.

Og det er en tydelig stolt og glad formand, der har svært ved at skjule sin begejstring over Niklas Juul Jensens tilbagekomst til Brønderslev.

- Vi er rigtig glade for at vi atter kan byde Niklas velkommen som spiller i Hot Shots, han er en utrolig dygtig spiller som uden tvivl vil forstærke den nuværende trup væsentligt, siger klubbens formand, Jeppe Bisgaard.

Niklas Juul Jensen er et stort navn blandt Brønderslevs trofaste tilhængere, som ikke glemmer ham for hans to mål i sidste års DM finale, hvor han var med til at sikre det første danske mesterskab til Brønderslev nogensinde.

Brønderslev får med Niklas en spiller med stor kampgejst og en ukuelig vindermentalitet.

- Han har et utrolig godt skud og nogle fantastiske sikre pasninger, fortæller Jeppe Bisgaard.

Han kom til Brønderslev for første gang for seks år siden, og har været i klubben siden kun afbrudt af en sæson og senest en halv-sæson i barndomsklubben Frederikshavn.

Med forstærkningen står Brønderslev godt rustet til de kommende måneders udfordringer.

Den foreløbig største er allerede lørdag 14. januar, hvor Brønderslev skal spille pokalfinale mod formstærke Copenhagen FC i Brønderslev Hallen.