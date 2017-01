AALBORG: Da Aalborg Stiftstidende i 1967 kunne fejre 200 års jubilæum var det en begivenhed, der gav genlyd i hele medieverdenen. I NORDJYSKEs arkiv findes en bog med udklip over alle de danske aviser, der ville ønske “provinsens ældste dagblad" tillykke. Også fra en række nordiske og europæiske dagblade strømmede gratulationerne til. Senere samme år var der også besøg fra kongehuset.

25 år senere kom 225 års jubilæet, og det var også indgangen til en ny teknisk æra, hvor computerne overtog en stor del af det gamle typografiske håndværk. Og ved jubilæet i 1992 spåede man, at alle avisens medarbejdere - fotografer, journalister, annoncefolk og typoteknikere - ville blive omgivet af endnu flere computere. Det kom til at holde stik.

Herover kan du se et udpluk af billederne fra festlighederne i forbindelse med de to jubilæer. Du kan også se Se en godt fire minutter lang film om jubilæet 2. januar 1967 og kongehusets besøg på Aalborg Stifts­tidende senere på året her.