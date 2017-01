FREDERIKSHAVN: Underholdningen var ikke helt i top, da Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates fredag mødtes i en intens, men målløs dyst i den første af to pokalsemifinaler.

Men nullerten betyder, at spændingen er intakt inden andendagsgildet lørdag kl. 19 i Gigantium.

- Jeg håber, at det bliver en bedre kamp. Jeg forstår godt, hvis tilskuerne er skuffede over det første møde. Det var en lidt kedelig kamp mellem to defensive hold med gode målmænd, sagde Aalborgs Julian Jakobsen efter nulløsningen i Frederikshavn.

Resultatet var han dog godt tilfreds med.

- Vi spillede ikke vores bedste kamp, men resultatet var ok. Vi har gode chancer for at gå i finalen, hvis vi får lidt mere fart i skøjterne i returkampen. Men jeg vil gætte på, at det igen bliver tæt. Frederikshavn har trods alt allerede vundet to gange i Gigantium i år, sagde Julian Jakobsen.

Hos høgene erklærede Mathias Bau sig også tilfreds med 0-0.

- Kampen lever, og vi har før vist, at vi kan vinde på deres hjemmebane. Spillet skal dog være bedre end i dag. Vi havde mange afslutninger, men ikke nok trafik foran deres mål. De har en dygtig keeper, men vi gjorde det også let for ham i dag, sagde Mathias Bau.