VRÅ: Alt tyder på, at det var en menneskelig fejl der var årsag til en tragisk ulykke onsdag eftermiddag, hvor en 55-årig mand blev dræbt, da jord og lermasser styrtede ned over ham.

Udgravningen på Ålstrupvej var ikke lavet korrekt, så siderne i den fem meter dybe udgravning, hvor den 55-årige arbejdede, var blevet gravet for stejle. Det har Arbejdstilsynet konkluderet, efter at have undersøgt ulykkesstedet torsdag.

- Man havde lavet en meget stejl kant på udgravningen, som var meget dyb. Det har gjort, at jorden ikke har kunnet holde, og derfor er den skredet og er faldet ned over manden, siger tilsynschef Jacob Buch.

Strakspåbud til entreprenør

Arbejdstilsynet har dermed placeret ansvaret for ulykken hos entreprenørfirmaet Svend Aage Christiansen, der stod for udgravningen til et biogasanlæg på Ålstrupvej. Det har nu udløst et strakspåbud til firmaet.

- Vi har givet virksomheden et strakspåbud om, at de skal sikre udgravningen mod sammenstyrtning, siger Jacob Buch og tilføjer:

- Og efterfølgende vil sagen så blive overgivet til juridisk vurdering for at se, om der er grundlag for et bødeansvar.

Entreprenørfirmaet kan fortsætte arbejdet, når der er lavet en forsvarlig sikring af udgravningen.