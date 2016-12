NØRRESUNDBY: Forsikringsselskabet Dansk Fartøjsforsikring A/S (DF) er havnet i strid modvind hos Finanstilsynet.

Forsikringsselskabet har siden 2011 i alt tabt over 10 millioner kroner, og det har fået Finanstilsynet til at råbe vagt i gevær efter et besøg hos DF.

"Selskabet har ikke siden 2010 haft et positivt resultat efter skat. Blandt andet på denne baggrund vurderede Finanstilsynet i forbindelse med inspektionen, at selskabets forretningsmodel er uholdbar og påbød derfor selskabet at udarbejde en handlingsplan for, hvordan selskabet vil undgå at komme i konflikt med minimumskapitalkravet", skriver Finanstilsynet i en redegørelse efter inspektionen.

Afleverer ny forretningsplan

Det nordjyske forsikringsselskab har efterfølgende indsendt en handlingsplan, som Finanstilsynet har gennemgået.

Tilsynet vurderer, at planen sandsynliggør, at DF ikke kommer ned under minimumskravet til kapital.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet forsikringsselskabets politik og retningslinjer for investeringsområdet.

Her manglede der mål for risikoen og for målingen af afkastet af investeringerne.

Underskud på fire millioner

DF tilbyder kasko- og ansvarsforsikringer til fiskefartøjer, erhvervsfartøjer og lystfartøjer. Selskabet tilbyder desuden retshjælpsforsikring og ulykkesforsikring til lystfartøjer.

Selskabet havde i sidste regnskabsår præmieindtægter på 12,3 millioner kroner.

Underskuddet var her på fire millioner kroner, der af ledelsen kaldes "utilfredsstillende", og som ifølge ledelsen skyldes "fire totalforlis, høje administrationsomkostninger og et ikke tilfredsstillende investeringsresultat".

Peter Gammelvind er bestyrelsesformand og Per Wistisen er direktør i DF.