AARS: Jutlander Bank slap ikke uskadt fra at have Finanstilsynet på ordinær inspektion i september og oktober i år.

Finanstilsynet har nu offentliggjort sine konklusioner efter inspektionen, og der er ikke tale om positiv læsning for Jutlander Bank.

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens 36 største udlån, de 30 største udlån til landbruget og 190 udlån udtaget ved en stikprøve.

"Gennemgangen viste, at banken har få udlån med god bonitet blandt de store udlån. Boniteten af den øvrige portefølje var ligeledes svag", skriver tilsynet.

Finanstilsynet konstaterede yderligere nedskrivninger i forhold til marts i år på 47,7 millioner kroner på svage udlån, blandt andet til landbruget.

Jutlander Bank havde selv gennemført disse nedskrivninger, da tilsynet kom på inspektion.

- Nedskrivningerne er indeholdt i de samlede nedskrivninger per 30. september 2016 på i alt 80 millioner kroner. Dette er væsentligt mindre end de 125 millioner, som Jutlander Bank nedskrev i de første ni måneder af 2015, siger administrerende direktør Per Sønderup fra Jutlander Bank.

Forretningsmodel er uklar

Finanstilsynet konkluderer også, at Jutlander Bank skal forholde sig klarere til risikoen ved projektfinansiering af ejendomme.

Og tilsynet påpeger, at banken ikke har fulgt sin egen, nedskrevne kreditpolitik ved også at finansiere ejendomsprojekter uden for sit nærområde.

"Bankens forretningsmodel er på visse punkter upræcis, og for eksempel mangler den en uddybning af bankens intention med fjernkundeafdelingerne, og bankens markedsområde i Københavns-området mangler præcisering", konstaterer tilsynet.

- Det drejer sig om forhold, fortrinsvis af administrativ karakter, som vi relativt nemt kan rette op på, hvilket vi naturligvis vil skynde os at gøre, siger Per Sønderup.

Stort udlån til risikobrancher

Jutlander Bank har en større andel af udlån til ejendomme og landbrug end sammenlignelige pengeinstitutter.

Bankens solvens er på 18,4 procent.

Finanstilsynet fastsatte minimumskravet til 10,8 procent.

Bankens kapitalgrundlag er altså langt større end det nødvendige.