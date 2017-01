BRØNDERSLEV: Kommunale besparelser på besparelser har gjort ondt på Brønderslev Rideklub.

Så ondt at klubben har været i livsfare, men krisen er nu afværget.

Fritids- og kulturudvalget i Brønderslev har nemlig nikket ja til en ansøgning fra rideklubben om et forhøjet lokaletilskud på 117.000 kroner.

Har strammet livremmen

Rideklubben kom i økonomiske problemer, da en reduktion i tilskuddet til el og vand kostede klubben i omegnen 75.000 kroner årligt, og så blev lokaletilskuddet sat ned fra 75 til 65 procent.

- Tilskuddet kan holdes indenfor rammen for lokaletilskud, siger næstformanden for fritids- og kulturudvalget, Lars Bisgaard Andreasen (S).

- Det er rigtigt dejligt at høre, at vi får støtte fra kommunen, og vi ved godt, at kommunen ikke bare en store pengetank, vi kan hæve penge fra, siger en tydeligt tilfreds Henrik Lund, som er næstformand i Brønderslev Rideklub.

Rideklubben har taget initiativer til at stramme op på driften og gøre den enklere.

Rideklubben skal fremover ikke eje bygninger, men alene leje dem fra Brønderslev Ny Ridehal.

Brønderslev Rideklub har ejet en del af bygningerne, mens Brønderslev Ny Ridehal har ejet en større del.

Brønderslev Rideklubs del af bygningsmassen er vurderet til 850.000 kroner.

Den del sælges så til ridehallen for 800.000 kroner, og af dem lægges 250.000 kroner til side som en økonomisk polstring til dårligere tider.