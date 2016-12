DANMARK: De hårde vinterstorme sætter boligerne på hård prøve. Derfor bør man tjekke sit hus for skader, når en storm som Urd har været forbi, lyder rådet fra Dansk Byggeris direktør, Michael H. Nielsen.

Tage, tagrender, nedløbsrør og skorstene kan have revet sig løs i de kraftige vindstød, og det er vigtigt at få udbedret skaderne så hurtigt som muligt.

- Ellers risikerer man, at det bare bliver endnu værre, hvis der lurer endnu en storm lige om hjørnet, som kan ruske i løse tagsten eller tagrender, siger Michael H. Nielsen i en skriftlig kommentar.

Før forsikringen dækker stormskader, skal vindstyrken være på mindst 17,2 sekundmeter. Oftest er forsikringen mod storme en del af den almindelige husforsikring.

- For at man kan dokumentere, at det er en pludseligt opstået skade, kan det være en god idé at tage billeder af husets facade og tag fra alle sider, inden stormen rammer, siger DI’s direktør:

- Så har man noget dokumentation over for sit forsikringsselskab, hvis en eventuel skade skal anmeldes.

Flere boligejere ved Roskilde kæmpede natten til tirsdag med forhøjet vandstand, som truede med at oversvømme huse. Men i sidste øjeblik trak vandet sig tilbage.

Hos landets største forsikringsselskab, Tryg Forsikring, har man fået omkring 200 henvendelser tirsdag morgen, men det tal regner man med kommer til at stige.

Stormen har indtil videre ikke givet samme store skader, som andre storme har gjort de seneste år.

- Vi ser det ikke som værende en storm a la hverken Allan eller Bodil. Det er noget mere begrænset. Vi har heller ikke nogen af de helt store skader på nuværende tidspunkt med hele tage, der er blæst af, siger skadechef Allan Falk.

Allerede i løbet af natten begyndte folk at ringe ind og lægge besked om stormskader.

/ritzau/