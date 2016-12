To kunder kan powershoppe

Han har ikke yderligere kommentarer for nuværende.

- Det var en tilfældig kriminel handling. Hun blev overfaldet i sin egen lejlighed og er under lægebehandling, men hendes skader er ikke livstruende, siger hendes talsmand, Karel Tejkal.

Her blev hun angrebet med en kniv, så hun måtte modtage lægebehandling, skriver nyhedsbureauet TT og flere tjekkiske medier. Gerningsmanden er stadig på fri fod.

Tirsdag blev den dobbelte Wimbledon-mester udsat for et overfald i sit eget hjem, skriver det tjekkiske nyhedsbureau CTK ifølge Reuters.

Petra Kvitova har været udsat for knivoverfald i sit eget hjem. Hun er ikke i livsfare, siger hendes talsmand

Den tjekkiske tennisspiller Petra Kvitova har været udsat for knivoverfald. Arkivfoto: Scanpix

