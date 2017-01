HOBRO: Politiet har anholdt to unge mænd og sigtet dem for voldtægten mod en 22-årig kvinde, der angiveligt fandt sted på Ambu pladsen i Hobro i weekenden. De bliver fremstillet i et grundlovsforhør onsdag eftermiddag.

Der er tale om to herboende udlændinge på 17 og 18 år, og de har siden tirsdag eftermiddag været i politiets varetægt.

Poltiet har efterforsket sagen intenst, siden den 22-årige kvinde indgav anmeldelsen søndag eftermiddag. Politiet har blandt andet brugt tiden på at se videoovervågning igennem fra de steder, hvor den 22-årige kvinde befandt sig natten mellem lørdag og søndag.

- Vi arbejder på højtryk for at få overblik over sagens forløb og det materiale, vi har indsamlet, så vi kan blive klar til grundlovsforhøret senere i dag (onsdag, red.), siger politikommissær Preben Møller.

- Mere kan jeg ikke fortælle om episoden endnu, siger han.