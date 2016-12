SINDAL: Kort før klokken 8 fredag skete der en alvorlig ulykke i Vendsyssel.

Det oplyser Nordjyllands Politi. Det er på Hjørringvej lige uden for Sindal, og det drejer sig om et frontalt sammenstød mellem to biler.

Ifølge Nordjyllands Politi ser det ud til, at bilernes førere er kommet slemt til skade.

- En sidder fastklemt i bilen. Den anden er kommet ud. Vedkommende er i live, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen til Ritzau.

- Redningsmandskab er på stedet, lød det klokken 8.08 fra Vejdirektoratet.

Hjørringvej var spærret indtil omkring klokken 10, hvor oprydningsarbejdet på ulykkesstedet var færdigt.