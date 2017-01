BRØNDERSLEV: Weekendens Jyske Mesterskaber for begyndere blev ikke den store succes for Brønderslev Bokseklub, som man havde sat næsen op efter.

Begge de deltagende boksere fra Brønderslev tabte deres finaler. I sværvægt gik Bislan Khadziabdulaev direkte i finalen, en finale som han aldrig skulle have bokset.

- Før finalen følte Bislan sig skidt tilpas. Han var syg og jeg må indrømme, at jeg fejlvurderede hans tilstand. Han skulle ikke have bokset, siger træner Erik Thrane.

- Allerede i begyndelsen af anden omgang var Bislan træt. Han boksede kampen færdig, men tabte klart på point til Dmytro Krysylik fra Odder, en bokser som han vandt over for blot en uge siden. Et nederlag som jeg tager på min kappe. Jeg burde ikke have ladet Bislan bokse.

Den anden Brønderslev-bokser, som boksede ved mesterskaberne, var fjervægterem Mansur Gaurgashvili, som var rykket en klasse op for at få modstandere, da der ikke var tilmeldt nogen i hans normale vægtklasse. Mansur gik også direkte i finalen, hvor han mødte en bokser fra Bokseklubben "Thor", Randers, Javid Rastami.

- Efter en god kamp af Mansur, måtte han se Randers-bokseren blive udråbt som Jysk Begyndermester med dommerstemmerne 2-1. En bitter pille at sluge for den ambitiøse Brønderslev-bokser, tilføjer Erik Thrane. Og der var da heller ikke mange, der mente, at det var den rigtige vinder, Mansur vandt de første to omgange klart, tabte måske den sidste knebent, men samlet set så han ud til at have vundet, men det mente to af de tre dommere ikke. Men synd for Mansur.