BRØNDERSLEV: I weekenden stiller Brønderslev Bokseklub med to boksere til de Jyske Begyndermesterskaber i boksning, som i år afvikles i Fjerritslev.

I fjervægt er det Mansur Gaurgashvili, som for første gang stiller op til et mesterskabsstævne.

- Den unge bokser er som altid optimist og kan han bokse op til sit bedste, har han absolut en chance, siger træner Erik Thrane.

Den anden Brønderslev-bokser, som stiller op til mesterskaberne er Bislan Khadziabdulaev, som stiller op i sværvægt.

- Også Bislan er fit for fight, han er en type som er fuldstændig ligeglad med hvem der står i det andet ringhjørne, og på en god dag er absolut også en der kan vinde. Men man skal huske på, at modstanderne går jo også efter sejren, bemærker Erik Thrane.

- Det bliver en spændende weekend, lyder det fra Erik Thrane.

Brønderslev Bokseklub skulle egentlig have haft endnu en bokser med til JM for begyndere, nemlig den 14-årige Mohammad Malek Masoud, men Malek har desværre fået en rygskade, så han er sikkert væk to-tre uger, ærgerligt, men han er desværre nødt til at holde en lille pause, siger Erik Thrane.