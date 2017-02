THISTED: I forbindelse med den årlige medhjælperfest i Thisted FC lørdag blev to personer hædret for deres store, frivillige indsats for fodklubklubben.

Medhjælperprisen 2017 blev delt mellem Carsten Johansen (kaldet Gonzo) og Gitte Søndergaard.

Poul Erik Christensen (Pylle) motiverede, hvorfor Gonzo skulle have prisen.

- Han har været fast følgesvend ved alle de arrangementer, som klubben har lavet de sidste 25 år.

Carsten Johansen har desuden været bestyrelsesmedlem i mange år og har været holdleder for 2. og 3. holdet i mange år.

Hans Olesen motiverede, hvorfor Gitte Søndergaard skulle have prisen.

- Gitte er god til at finde medhjælpere til arrangementerne. Gitte har udarbejdet en oversigt og en drejebog til TFC’s arrangementer, så det er let at gå til opgaven - også for nye.

Gitte Søndergaard er med til microopstarten, hun er med i ungdomsudvalget og hun står for tilmelding til Vildbjerg Cup.

Gitte Søndergaard er yderst taknemmelig for hæderen.

- Det er da en fornem pris at få. Det viser, at klubben værdsætter det, man gør.