BRØNDERSLEV: Nordjyllands Politi stoppede natten til fredag en 19-årig bilist fra lokalområdet i Algade i Brønderslev. Han blev sigtet for at køre uden førerret. Lidt alvorligere blev det knap en times tid senere, da en 42-årig mand fra Sæby blev stoppet i sin bil på Aalborgvej ved Brønderslev. Han havde heller ikke førerretten i orden, og derudover blev han også sigtet for at køre med spor efter Cannabis og amfetamin i blodet.