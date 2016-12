BRØNDERSLEV: Der var godt nok to kunder, der blev glade, da de blev ringet op af formanden for Brønderslev Handel, Jan Kjølby, og fik besked på, at de var de glade vindere af hver 10.000 kr.

Gevinsterne er et led i konkurrencen Bjældeklang, et samarbejde mellem Brønderslev Handel og NORDJYSKE Medier.

De modtog gavekort, som de kan handle for i en stribe butikker. Og de gik straks i gang med at bruge af stakken af gavekort.

De heldige vindere er ekspeditionsmedarbejder Hanne Rask, Hvilshøjvej 20 i Ø. Brønderslev, og vvs-installatør Karlo Nielsen, Tingtrævej 24 ved Jerslev.

Hanne Rask havde en fridag, og drak kaffe med en kusine og bedstemor, da hun fik det glædelige telefonopkald.

- Det er løgn. Jeg plejer aldrig at vinde noget, udbrød hun, da hun fik den positive besked.

Hanne Rask havde ellers købt næsten alle gaver, så der bliver ekstra julegaver under træet juleaften.

- Gaven skal komme hele familien til gavn, siger hun. Der er gaver til ægtefælle, Anders Jensen, og til de to døtre Nanna og Laura på henholdsvis 9 og 6 år.

- Men jeg vil også forkæle mig selv lidt, bemærker Hanne Rask, der blandt andet får glæde af en neglebehandling hos BeNice.

Hanne Rask indledte sit besøg hos Josefine i Bredgade, hvor hun købte en blondetop og et par tørklæder til værtindegaver. Næste stop var Børneshoppen hos Maja Albrektsen, og så var det børnenes tur til at blive forkælet.

Hanne Rask fik ikke på førstedagen brugt de mange gavekort.

- De fleste rækker til 31. december, så jeg har nogle dage, bemærkede hun.

Hanne Rask har købt alle sine julegaver i Brønderslev, så hun havde lagt flere kuponer i kasserne i butikkerne.

Karlo Nielsen havde kun lagt én kupon i, og endda på allersidste dag. Han havde kun været i én forretning, for at købe julegave til sin kone, Merethe Nielsen.

- Merethe klarer de fleste af gaverne, siger Karlo Nielsen.

Han nåede at kigge på tøj hor Mr Agerbæk i Brønderslev, men ellers skal de sammen bruge de mange gavekort.

Karlo Nielsen køber også sine julegaver lokalt.

- Når man er erhvervsdrivende i Brønderslev, skal man selvfølgelig støtte forretningerne her. Mange af dem er jo også kunder hos mig.

Karlo Nielsen blev lige så overrasket, da han blev ringet op af Jan Kjølby.

Han var travlt beskæftiget med at præsentere et badeværelse, da Jan Kjølby ringede.